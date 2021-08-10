Исполнительница отметила, что это не была съемка рекламы, или какого-то ее клипа. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме.

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В Украину прилетел гонщик Конор Шанаган, который входит в ТОП-10 дрифтеров мира и Red Bull вместе с ним хотел снять видео, как нам сказали, ко Дню Независимости,

– сказала реперша.

"И решили подключить несколько лидеров мнений, одним из этих лидеров мнений была я, и моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт-машине, как мне сказали", – продолжила она.

Заверили, что все почистят

Alyona Alyona подчеркнула, что ее организаторы заверили в том, что имеют все необходимые разрешения, которые предоставила администрация Киева. Кроме того, убеждали, что "по окончанию этого приедут клининговые машины, которые все почистят".

Дать ответы на вопросы я не могу, потому что ни я, ни моя команда этого не организовывали. Все ваши вопросы, пожалуйста, к организаторам этого действа – в Red Bull,

– добавила певица.

Alyona Alyona объяснила дрифт в центре Киева: смотрите видео

Дрифт в центре Киеве: что известно

На Софиевской площади в Киеве 10 августа 2 автомобиля устроили дрифт-шоу.

Так называемые гонки организовала компания Red Bull для съемок своей рекламы.

Этим событием очень возмутился глава Министерства культуры Александр Ткаченко.

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