Инцидент произошел в городе Бережаны в ночь на 31 августа. Об этом на своей странице написал городской голова Ростислав Бортник.
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Дрифт устроили на горе Лысоня. Перед Крестом скорби и славы остались черные следы от шин и автомобильного масла. Как сообщил мэр Бережан Бортник, полиции уже удалось установить личность злоумышленника.
Мужчина устроил дрифт на мемориале / Фото Ростислава Бортника
Следы от шин остались на горе Лысоня / Фото Ростислава Бортника
У мемориала остались пятна автомобильного масла / Фото Ростислава Бортника
Незаконный дрифт в Украине: что об этом известно
- На Софийской площади в Киеве 10 августа устроили дрифт-шоу.
- В исторической зоне столицы остались следы от шин, так что территорию потом отмывали активисты совместно с коммунальщиками.
- Дрифт-шоу якобы организовали для рекламной съемки для Red Bull.
- Участницей шоу стала также рэперша Alyona Alyona.
- В компании Red Bull извинились за содеянное.