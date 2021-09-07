Внаслідок інциденту чоловік затопив сусідів, які живуть знизу. Охорона прибула на місце та вилучила самокат.

До теми Бізнесмен Балашов прийшов у поліцію в костюмі "Бетмена": курйозне відео

У Полтаві чоловік хотів приховати сліди злочину, втопивши самокат у ванній

Видання Kolo.news повідомило, що чоловік взяв електросамокат в оренду в центрі міста біля підземного переходу, а знайшли його в провулку Болбочана.

Менеджерка зв'язків з громадськістю охоронної служби Юлія Вербицька розповіла, що їхня група приїхала на місце, де був трекер цього самокату.

Вони почали обшукувати територію та побачила, що з під'їзду чоловік вивозить цей самокат. Як з'ясовувалося – чоловік притяг самокат додому, набрав повну ванну води та намагався втопити цей самокат,

– розповіла співробітниця.

Вона також додала, що через інцидент чоловік затопив сусідів. Голова правління ОСББ "Альтанка 4" Сергій Машковський пояснив, що чоловік справді затопив квартиру знизу, проте – "мешканці все з'ясували самостійно й жодних проблем немає".

Представниця компанії Анастасія Рафалюк, що зловмисника відразу знайшли завдяки охоронній службі.

З самокатом все добре, він не потонув. Ми провели техогляд, й на ньому вже катаються,

– розповіли у компанії.

Коротко про подібні курйозні інциденти