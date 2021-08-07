Відповідне відео Балашов опублікував у своєму фейсбуці. Все це відбувається у Печерському райвідділі поліції.
Раніше Бізнесмен Балашов обіцяв перерахувати мільйон на армію, але передумав
"Бетмен" прийшов з "Жінкою-кішкою"
На початку відео бізнесмен заявив, що корупція у цьому відділі не доведена, але нібито процвітає. "Наше завдання встановити злочинців і здати їх поліції. Нам загрожують черв'яки з 1990-х", – продовжив він.
Чому колишній нардеп обрав костюм супергероя – невідомо. Ймовірно, він вважає себе борцем за справедливість. Цікаво, що на відео, окрім Балашова в образі "Бетмена", з'являється й жінка у масці "Жінки-кішки".
Балашов у костюмі "Бетмена" йде на допит у поліцію: дивіться відео
У чому його підозрюють
Бізнесмена підозрюють у скоєнні злочину за статтею про умисне руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Справа стосується будівництва багатоповерхівки у буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.
Коротко про Геннадія Балашова
Джерело: "Вікіпедія"
- 60-річний підприємець. Був депутатом від "Міжрегіонального блоку реформ" у 1998 – 2002 роках.
- Балашов виступає за скасування більшості податків на території України. Він започаткував рух "5.10", який згодом став політичною партією.
- Вважає себе лібертаріанцем-мінархістом. У 2019 році балотувався у президенти, втім отримав підтримку лише 0,17 % українців.
- Активно захищає права "російськомовного населення України", виступає проти закону про функціонування української мови як державної.