В результате инцидента мужчина затопил соседей, живущих снизу. Охрана прибыла на место и изъяла самокат.
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В Полтаве мужчина хотел скрыть следы преступления, утопив самокат в ванной
Издание Kolo.news сообщило, что мужчина взял электросамокат в аренду в центре города возле подземного перехода, а нашли его в переулке Болбочана.
Менеджер по связям с общественностью охранной службы Юлия Вербицкая рассказала, что их группа приехала на место, где был трекер этого самоката.
Они начали обыскивать территорию и увидели, что из подъезда мужчина вывозит этот самокат. Как выяснялось – мужчина притащил самокат домой, набрал полную ванну воды и пытался утопить этот самокат,
– рассказала сотрудница.
Она также добавила, что из-за инцидента мужчина затопил соседей. Глава правления ОСМД "Беседка 4" Сергей Машковский объяснил, что мужчина действительно затопил квартиру снизу, однако – "жители все выяснили самостоятельно и никаких проблем нет".
Представительница компании Анастасия Рафалюк рассказала, что злоумышленника сразу нашли благодаря охранной службе.
С самокатом все хорошо, он не утонул. Мы провели техосмотр, и на нем уже катаются,
– рассказали в компании.
Коротко о подобных курьезных инцидентах
- Экс-нардеп и бизнесмен Геннадий Балашов прибыл на допрос в полицию в костюме "Бэтмена". Бизнесмена подозревают в умышленном разрушении или повреждении объектов культурного наследия. Дело касается строительства многоэтажки в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры.
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