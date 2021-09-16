Алкоголю в 14 разів вище норми: біля Львова п'яний водій перекинув свій Москвич

Патрульні виписали на нього 2 протоколи. Чоловікові загрожує чималий штраф.

Цікаво Вкрав авто, аби не йти додому пішки: курйозний злочин на Тернопільщині

П'яний водій перекинувся у кювет

Львівські патрульні отримали виклик про ДТП у селі Ков'ярі. Прибувши за вказаною адресою, вони побачили перекинутий у кюветі автомобіль "Москвич-403". Його водій, 64-річний львів'янин, стояв поруч.

Патрульні запропонували чоловікові пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Прилад Drager показав результат — 2,77 проміле. Такий показник перевищує допустиму норму майже у 14 разів.



"Москвич" перекинувся в кювет / Фото Патрульної поліції Львівщини

Читайте також Львівського поліцейського спіймали п'яним за кермом: фото з місця події

Порушнику загрожує штраф

На п'яного водія склали 2 протоколи:

за "керування транспортним засобом у стані сп'яніння";

за "порушення ПДР, що призвело до ДТП".

Також патрульні винесли на чоловіка постанову за "керування транспортним засобом без відповідних документів або відмову їх пред'являти для перевірки". За п'яне кермування львів'янину загрожує 10200 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.

Зауважте! Від початку року патрульні склали 2304 протоколи на водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп'яніння.



Перевірка показала 2,77 проміле / Фото Патрульної поліції Львівщини



На порушника склали 2 протоколи / Фото Патрульної поліції Львівщини



Чоловікові загрожує штраф / Фото Патрульної поліції Львівщини