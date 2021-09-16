В результате аварии травмировались два человека. Правоохранители проводят расследование.

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Бензовоз столкнулся с легковушкой

В 11:03 спасателям поступило сообщение о ДТП в селе Загурщина Стрыйского района. Там столкнулись 2 автомобиля – легковой Renault Kangoo и грузовик "ГАЗ 53".

На место происшествия немедленно выехали спасатели из Жидачева. В результате столкновения грузовик перевернулся на бок. В свою очередь, переднюю часть легковушки разбило вдребезги.

Смотрите фото с места ДТП / Фото ДСНС Львовщины

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В результате ДТП травмировались 2 человека

В результате аварии пострадал 32-летний водитель Renault. Его с травмами средней степени тяжести госпитализировали в Жидачевскую центральную районную больницу. 24-летняя пассажирка легковушки получила тяжелые травмы. Ее отвезли в Стрыйскую центральную районную больницу.

С грузовика "ГАЗ 53" на 4 квадратных метра разлилось дизтопливо. Поэтому сотрудники ГСЧС смыли его с дорожного полотна. Цистерна грузовика не повреждена.