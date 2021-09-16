Внаслідок аварії травмувались двоє людей. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Бензовоз зіштовхнувся з легковиком

Об 11:03 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП в селі Загурщина Стрийського району. Там зіштовхнулись 2 автомобілі – легковик Renault Kangoo та вантажівка "ГАЗ 53".

На місце події негайно виїхали рятувальники з Жидачева. Внаслідок зіткнення вантажівка перекинулась на бік. Своєю чергою, передню частину легковика розтрощило вщент.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС Львівщини

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Внаслідок ДТП травмувались 2 людини

Внаслідок аварії постраждав 32-річний водій Renault. Його з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували в Жидачівську центральну районну лікарню. 24-річна пасажирка легковика отримала тяжкі травми. Її відвезли у Стрийську центральну районну лікарню.

З вантажівки "ГАЗ 53" на 4 квадратні метри розлилось дизпаливо. Тож співробітники ДСНС змили його з дорожнього полотна. Цистерна вантажівки не пошкодилась.