Винуватцю ДТП може загрожувати позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

Цікаво Ледь не влетіла в будинок: у центрі Києва легковик зіткнувся з таксі Bolt

Велосипедист збив жінку в парку

Аварія трапилась приблизно о 9:00 на центральній алеї в парку імені Івана Франка. Велосипедист, 33-річний місцевий житель, збив 29-річну львів’янку. Внаслідок зіткнення обидвоє важко травмувались:

у жінки діагностували відкриту черепно-мозкову травму;

велосипедист отримав перелом хребця.

Обох постраждалих медики відвезли до лікарні.



Велосипедист в'їхав у жінку / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення чинних на транспорті правил". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 5 років у в'язниці.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.

Зауважте На Львівщині "ВАЗ" збив 9-річну дівчинку на переході: дитина потрапила до лікарні



Постраждалих відвезли до лікарні / Фото поліції Львівщини