Виновнику ДТП может грозить лишение свободы. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

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Велосипедист сбил женщину в парке

Авария произошла примерно в 9:00 на центральной аллее в парке имени Ивана Франко. Велосипедист, 33-летний местный житель, сбил 29-летнюю львовянку. В результате столкновения оба тяжело травмировались:

у женщины диагностировали открытую черепно-мозговую травму;

велосипедист получил перелом позвонка.

Обоих пострадавших медики отвезли в больницу.



Велосипедист въехал в женщину / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение действующих на транспорте правил". Максимальное наказание, которое грозит виновнику ДТП, – до 5 лет в тюрьме.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

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Пострадавших отвезли в больницу / Фото полиции Львовщины