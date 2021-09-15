ДТП произошло на улице Петрушевича. Виновнику аварии грозит ограничение свободы.
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"ВАЗ" наехал на ребенка на пешеходном переходе
- В 17:20 на улице Петрушевича водитель машины "ВАЗ 2108", 74-летний житель одного из сел Золочевского района, сбил 9-летнюю местную жительницу.
- В момент столкновения девочка переходила дорогу по пешеходному переходу.
- В результате аварии ребенок травмировался.
- Медики отвезли ее в больницу.
Пострадавшая попала в больницу / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое грозит водителю, – до 3 лет ограничения свободы с лишением водительских прав на тот же срок.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.
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