Авария случилась и трассе Киев – Чоп в селе Деревач. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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На трассе столкнулись КрАЗ и самосвал

Серьозная авария произошла 14 сентября на трассе М-06 Киев – Чоп в селе Деревач.

Там столкнулись 2 грузовика – КрАЗ с прицепом и самосвал.

В результате столкновения автомобили перевернулись в придорожный кювет.

К счастью, авария обошлась без пострадавших.

Смотрите фото с места ДТП / Фото "Варта 1"

Очевидец ДТП рассказал, что он ехал с левой стороны. Перед ним справа двигался "онуровский" самосвал, а впереди него – КрАЗ с прицепом типа "кунг".

Я заметил, что в правом ряду этот КрАЗ с прицепом тормозит, а "онуровский" самосвал в него въехал. Облако пыли, деревянные щепки,

– добавил мужчина.

Водитель успел затормозить и объехать обломки. В свою очередь, оба автомобиля оказались в кювете.

На трассе Киев – Чоп столкнулись КрАЗ и самосвал: видео