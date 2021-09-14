Аварія трапилася та трасі Київ – Чоп у селі Деревач. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
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На трасі зіткнулись КрАЗ і самоскид
- Нищівна аварія трапилася 14 вересня на трасі М-06 Київ – Чоп в селі Деревач.
- Там зіштовхнулись 2 вантажівки – КрАЗ із причепом і самоскид.
- Внаслідок зіткнення автомобілі перекинулись у придорожній кювет.
- На щастя, аварія минула без постраждалих.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото "Варта 1"
Очевидець ДТП розповів, що він їхав з лівого боку. Перед ним праворуч рухався "онурівський" самоскид, а попереду нього – КрАЗ із причепом "кунг".
Я помітив, що в правому ряду цей КрАЗ з причепом гальмує, а "онурівський" самоскид в нього заїхав. Хмара пороху, дерев'яні тріски,
– додав чоловік.
Водій встиг загальмувати та оминути уламки. Своєю чергою, обидва автомобілі опинились у кюветі.
На трасі Київ – Чоп зіткнулись КрАЗ і самоскид: відео