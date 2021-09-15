Водитель автомобиля Peugeot после аварии был в шоковом состоянии. Полиция пока не предоставила официальную информацию. Об аварии рассказали утром 15 сентября.

Обратите внимание На Хмельнитчине произошло серьезное ДТП с тремя жертвами, – СМИ

Детали ДТП

Водитель Ford рассказал, что ехал по правой полосе в направлении Южного моста. После светофора увидел, что встречное такси начинает поворачивать направо с левой крайней полосы.

Удара избежать было слишком трудно. От сильного столкновения такси Peugeot развернуло поперек дороги. Ford тем временем перелетел тротуар и врезался в металлический каркас козырька жилого дома.



В Печерском районе Киева столкнулись легковушки / Фото Magnolia TV

Водитель Bolt находился в шоковом состоянии и не смог четко объяснить свои действия. Он лишь сказал, что действительно повернул направо, потому что так сказала его пассажирка. Однако на какой полосе двигался – не помнит.



В результате аварии автомобили отбросило в разные стороны / Фото Magnolia TV

В результате ДТП пострадали две пассажирки из разных авто. Их отвезли в больницу. О состоянии пострадавших не сообщают.



Пострадали 2 пассажирки / Фото Magnolia TV