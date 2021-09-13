Авария произошла около 21:40 возле села Шатава под Каменец-Подольским. Об этом СМИ пишет, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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Что известно о жертвах

Три человека не выжили, еще трое – получили травмы. Им оказывают медицинскую помощь.

Другие подробности пока неизвестны. Вероятно, обстоятельства еще устанавливается.

Приблизительное место ДТП:

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