Авария произошла около 21:40 возле села Шатава под Каменец-Подольским. Об этом СМИ пишет, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
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Что известно о жертвах
Три человека не выжили, еще трое – получили травмы. Им оказывают медицинскую помощь.
Другие подробности пока неизвестны. Вероятно, обстоятельства еще устанавливается.
Приблизительное место ДТП:
Последние ДТП в Украине: что известно
- В Голосеевском районе Киева 12 сентября произошло серьезное ДТП. Столкнулись 8 автомобилей. В больницу забрали 5 пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Предварительно установлено, что виновник аварии был пьян.
- Также в Киеве водитель Audi 12 сентября врезался в служебную машину полиции. В результате столкновения пострадали работники полиции, которые ехали в авто.
- Во Львовской области возле села Колоденцы 12 сентября в ДТП попал автомобиль "Рено Лагуна". Полицейские рассказали, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. К сожалению, погибла 17-летняя девушка.
- На Киевщине 9 сентября попал в ДТП 31-летний капитан полиции. Он не справился с управлением и вылетел в кювет. После – влетел в дерево. Пострадавшего отвезли в больницу, но там он умер.