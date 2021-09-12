По данным правоохранителей, трагедия произошла на дороге Львов – Луцк около 01:00. За рулем находился 22-летний житель Львова.

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В полиции рассказали, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением. Авто вылетело на обочину и перевернулось.

В салоне находились 4 человека: 17-летняя девушка и парни в возрасте 17, 24 и 26 лет. Пассажирка погибла на месте ДТП, 3 пострадавших госпитализировали.

Водителя задержали. Ему грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшей.

Трагедия на Яворовщине