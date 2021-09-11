Жуткая трагедия произошла около 21:15 вечера в пятницу, 10 сентября, в одном из сел Яворовского района.

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Водитель автомобиля "Опель", 31-летний местный житель, двигаясь задним ходом на собственном дворе, совершил наезд на свою двухлетнюю дочь. От полученных травм ребенок умер,

– отметили правоохранители.

Мужчину задержали

По данному факту сотрудники полиции открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности движения.

Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортом на срок до 3 лет.

Виновника трагеии уже задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

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