Сейчас правоохранители проводят расследование. Виновнику ДТП грозит ограничение свободы.

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Водитель вылетел на встречку

Авария произошла примерно в 23:15 на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская близ села Подгорное Львовского района.

Водитель автомобиля "ВАЗ-2103", 30-летний житель одного из сел района, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с автомобилем Mercedes Sprinter, за рулем которого находилась 33-летняя жительница Закарпатья.

От удара микроавтобус перевернулся на бок.

В результате ДТП 3 пассажира Mercedes получили травмы различной тяжести – дети в возрасте 8 и 12 лет и 56-летняя женщина, все – жители Закарпатской области.

Также травмирован водитель "ВАЗ-2103".

Всех пострадавших госпитализировали.



ВАЗ вылетел на встречную / Фото полиции Львовщины

Полиция проводит расследование

Следователи открыли уголовное производство из-за "нарушения правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства аварии.

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От удара микроавтобус перевернулся / Фото полиции Львовщины



В результате ДТП пострадали 4 человека / Фото полиции Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП / Фото полиции Львовщины