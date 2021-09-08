Бус Mersedes-Benz и пассажирский автомобиль Volkswagen LT столкнулись 7 сентября. ДТП произошло на 28 километре трассы в направлении Переяслава.

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Детали ДТП

23-летний водитель легковушки внезапно выехал на встречную полосу. В полиции говорят, что случилось это из-за невнимательности.

Водитель Mersedes въехал в пассажирский автобус, которым управлял 43-летний мужчина. В то время водитель как раз остановился, потому что ждал пока люди сядут в транспорт.

В результате ДТП пострадали 4 человека, среди них – 3 пассажира Volkswagen. Другая потерпевшая – 61-летняя женщина. Она в момент аварии переходила дорогу в неположенном месте. У женщины произошел перелом носа.

Пострадавшие из пассажирского автобуса получили различные травмы: сотрясение мозга и ушибы тела. Всех травмированных отвезли в больницу.



Легковушка влетела в пассажирский автобус / Нацполиция Киевщины

Водители были трезвы

Полицейские установили, что водители были в трезвом состоянии. Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил ПДД. Водителю Mersedes максимально может грозить до 3 лет тюрьмы с лишением права управлять на тот же срок.

На месте работали следственно-оперативная группа Бориспольского управления полиции и медики. Сейчас полиция устанавливает все детали ДТП.