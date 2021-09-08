У результаті аварії постраждала також працівниця поліції. Легковик Mersedes-Benz та пасажирський автомобіль Volkswagen LT зіштовхнулися 7 вересня.

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Деталі ДТП

У напрямку до Переяслава 23-річний водій легковика раптово виїхав на зустрічну смугу. У поліції кажуть, що трапилось це через неуважність.

Водій Mersedes в'їхав у пасажирський автобус, яким кермував 43-річний чоловік. У той час водій якраз зупинився, бо чекав поки люди сядуть у транспорт.

Внаслідок ДТП постраждали 4 людей, серед них – 3 пасажирів Volkswagen. Інша потерпіла – 61-річна жінка. Вона в момент аварії переходила дорогу в недозволеному місці. У жінки стався перелом носа.

Потерпілі з пасажирського автобуса зазнали різних травм: струс мозку та забої тіла. Усіх травмованих відвезли до лікарні.



Легковик влетів у пасажирський автобус / Нацполіція Київщини

Водії були тверезі

Поліцейські встановили, що водії були у тверезому стані. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил ПДР. Водієві Mersedes максимально може загрожувати до 3 років в'язниці з позбавленням права кермувати на той самий термін.

На місці працювали слідчо-оперативна група Бориспільського управління поліції та медики. Наразі поліція встановлює всі деталі ДТП.