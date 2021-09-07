Суд 2 вересня обрав винуватиці смертельної аварії запобіжний захід у вигляді перебування під вартою протягом 2 місяців, однак передбачив можливість виходу на волю.

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Підозрювана у смертельній ДТП на Кіровоградщині – на волі

Тетяна Вишневська скористалася можливістю альтернативного запобіжного заходу. Її випустили зі СІЗО під заставу у 340 тисяч 500 гривень.

Нагадаємо, під час судового засідання жінка плакала і говорила, що побачила на дорозі їжачка, тому захотіла його об'їхати. Далі з автівкою нібито щось сталося. Водночас у свідків своє бачення ситуації – підозрювана мчала на великій швидкості.

Чоловік загиблої не наважився сказати дітям правду

Діти загиблої Марії Хівренко досі не знають, що трапилося з їхньою мамою – чоловік не наважується розповісти. Наразі він оформлює документи на опіку над малечею та на допомогу. Сім'я переживає непрості фінансові часи.

Загибла жінка годувала грудьми маленького сина. Грошей на штучне вигодовування та одяг для хлопчика бракує. Родич підозрюваної виходив із ними на контакт, однак допомоги не пропонував: мовляв, задля застави вони заклали автівку.

Чоловікові з дітьми допомагає його мама.

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