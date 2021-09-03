ДТП сталася близько 4 ранку у місті Світловодськ на Кіровоградщині. Водійка авто Mazda виїхала з проїзної частини на пішохідну доріжку.

Нагадаємо На Кіровоградщині на тротуарі авто збило дівчину

"Швидкість 60 кілометрів на годину, пішоходів не бачила"

2 вересня у Кропивницькому суді жінці, яка була за кермом, обирали запобіжний захід. Водійка була із загіпсованою ногою та у інвалідному візку.

Підозрювана Тетяна Вишневська розповіла суду, що розкаюється. Розповіла, що їхала зі швидкістю 60 кілометрів за годину і не бачила пішохідку.

Я не хотіла, щоб так вийшло. На моїй стороні руху їжачок перебігав дорогу. Я хотіла його об’їхати. Виїхала на зустрічну смугу, там не було машин. Почула звук, як хлопок, і далі – нижня частина тіла затиснена в авто, верхньою – влетіла у скло…

– розповіла жінка.

Захист просив для неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Мовляв, у неї травма гомілки зі зміщенням.

Втім, суд обрав для неї тримання під вартою на два місяці – до 30 жовтня включно. Жінці також призначили альтернативний запобіжний – заставу 340 тисяч 500 гривень.

Загинула мати трьох дітей

Травмовану на тротуарі жінку привезли в Світловодську центральну районну лікарню. Головний лікар Юрій Котенко сказав, що вона померла в лікарні від отриманих травм. У неї, зі слів лікаря, залишились троє дітей. В аварії постраждали й інші люди.

У ще двох учасників ДТП струси мозку, закриті черепно-мозкові травми. У чоловіка є ще травма волосяної частини голови, а у жінки – травма нижньої кінцівки. Їх стан не викликає занепокоєння,

– розповів він.



Наслідок трагічної аварії / Фото "Новини Кіровоградщини"

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