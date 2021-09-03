ДТП произошло около 4 утра в городе Светловодск Кировоградской области. Водитель автомобиля Mazda выехала с проезжей части на пешеходную дорожку.

Напомним На Кировоградщине на тротуаре автомобиль сбил девушку

"Скорость 60 километров в час, пешеходов не видела"

2 сентября в Кропивницком суде женщине, которая была за рулем, выбирали меру пресечения. Водитель была с загипсованной ногой и в инвалидной коляске.

Подозреваемая Татьяна Вишневская рассказала суду, что раскаивается. Рассказала, что ехала со скоростью 60 километров в час и не видела пешехода.

Я не хотела, чтобы так получилось. На моей стороне движения ежик перебегал дорогу. Я хотела его объехать. Выехал на встречную полосу, там не было машин. Услышала звук, словно хлопок, и дальше – нижняя часть тела зажата автомобилем, верхняя – влетела в стекло ...

– рассказала женщина.

Защита просила для нее меру пресечения в виде домашнего ареста. Мол, у нее травма голени со смещением.

Впрочем, суд избрал для нее содержания под стражей на два месяца – до 30 октября включительно. Женщине также назначили альтернативную меру – залог 340 тысяч 500 гривен.

Погибла мать троих детей

Травмированную на тротуаре женщину привезли в Светловодскую центральную районную больницу. Главный врач Юрий Котенко сказал, что она умерла в больнице от полученных травм. У нее, по словам врача, остались трое детей. В аварии пострадали и другие люди.

У еще двух участников ДТП сотрясение мозга, закрытые черепно-мозговые травмы. У мужчины еще травма волосистой части головы, а у женщины – травма нижней конечности. Их состояние не вызывает беспокойства,

– рассказал он.

Следствие трагической аварии / Фото "Новости Кировоградщины"

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