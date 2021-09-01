Авария произошла ориентировочно в 4 часа утра 1 сентября. Эту информацию изданию подтвердили в полиции.

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На Кировоградщине авто насмерть сбило девушку

Пресс-секретарь ГУ Нацполиции области Виталина Бевзенко рассказала, что водитель авто Mazda выехала с проезжей части на пешеходную дорожку и "допустила наезд на прохожую".

Потерпевшая 1994 года рождения получила телесные повреждения и погибла на месте,

– рассказали в полиции.

Правоохранители внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Обратите внимание! Если вину по этой статье докажут, то виновным грозит заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

В полиции рассказали, что решают вопрос о задержании водителя автомобиля Mazda. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

На Кировоградщине произошла трагическая авария / Фото "Новости Кировоградщины", "Светловодск"

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