Авария произошла ориентировочно в 4 часа утра 1 сентября. Эту информацию изданию подтвердили в полиции.
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На Кировоградщине авто насмерть сбило девушку
Пресс-секретарь ГУ Нацполиции области Виталина Бевзенко рассказала, что водитель авто Mazda выехала с проезжей части на пешеходную дорожку и "допустила наезд на прохожую".
Потерпевшая 1994 года рождения получила телесные повреждения и погибла на месте,
– рассказали в полиции.
Правоохранители внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.
В полиции рассказали, что решают вопрос о задержании водителя автомобиля Mazda. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
На Кировоградщине произошла трагическая авария / Фото "Новости Кировоградщины", "Светловодск"
Последние трагические инциденты в Украине
- 1 сентября в Киеве сбили школьника на пешеходном переходе – когда подросток переходил, водитель такси решил объехать пробку трамвайными путями.
- В этот же день в Днепре произошло жесткое ДТП с такси Bolt. Авто после столкновения подпрыгнуло и перевернулось. Такси также пыталось объехать затор. Поэтому, вероятно, выехало для этого на встречную полосу.
- 31 августа в Запорожье неадекватный таксист пытался скрыться от правоохранителей на авто и сбил одного из сотрудников полиции – полицейский получил перелом обеих ног.