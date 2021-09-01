Произошло это в последний день лета в центре поселка городского типа Михайловка, что на Запорожье.

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С чего все началось

Примерно в 11:00 сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения. За рулем находился местный житель 1950 года рождения. Патрульные установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в его авто была 13-летняя пассажирка.

Сотрудники полиции предложили водителю пройти проверку в медицинском учреждении, однако он категорически отказался, заперся в салоне, завел двигатель и направил транспортное средство на полицейского.

Водитель "катал" полицейского 5 километров

В результате старший сержант полиции оказался на капоте иномарки. Однако это не остановило водителя и он продолжал набирать скорость. Mazda проехала почти 5 километров на большой скорости и остановилась, когда совершила столкновение с деревом.

Обратите внимание! Как следствие – сотрудник полиции получил тяжкие телесные повреждения в виде перелома обеих ног. Кроме того, у несовершеннолетней пассажирки диагностировали сотрясение головного мозга средней степени тяжести.

Какое наказание светит нарушителю

Правоохранители оперативно задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по нескольким статьям:

345 об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа;

286-1 о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения;

348 о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.

Самая строгая санкция по этим статьям предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

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