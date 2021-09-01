Сталося це в останній день літа у середмісті селища міського типу Михайлівка, що на Запоріжжі.
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З чого все почалося
Приблизно об 11:00 співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував місцевий житель 1950 року народження. Патрульні встановили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також в його авто була 13-річна пасажирка.
Співробітники поліції запропонували водієві пройти перевірку в медичному закладі, проте він категорично відмовився, зачинився в салоні, завів двигун та скерував транспортний засіб на поліцейського.
Водій "катав" поліцейського 5 кілометрів
Внаслідок цього старший сержант поліції опинився на капоті іномарки. Однак це не зупинило водія і він продовжував набирати швидкість. Mazda проїхала майже 5 кілометрів на великій швидкості й зупинилася, коли скоїла зіткнення з деревом.
Яке покарання світить порушнику
Правоохоронці оперативно затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за кількома статтями:
- 345 про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу;
- 286-1 про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння;
- 348 про посягання на життя працівника правоохоронного органу.
Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.
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