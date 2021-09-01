Аварія трапилась орієнтовно о 4 годині ранку 1 вересня. Цю інформацію виданню підтвердили в поліції.
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На Кіровоградщині авто на смерть збило дівчину
Речниця ГУ Нацполіції області Віталіна Бевзенко розповіла, що водійка авто Mazda виїхала з проїжджої частини на пішохідну доріжку та "допустила наїзд на перехожу".
Потерпіла 1994 року народження отримала тілесні ушкодження та загинула на місці,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
У поліції розповіли, що вирішують питання щодо затримання водійки автомобіля Mazda. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини трагедії.
На Кіровоградщині трапилась трагічна аварія / Фото "Новини Кіровоградщини", "Світловодськ"
Останні трагічні інциденти в Україні
- 1 вересня у Києві подій збив школяра на пішохідному переході – коли підліток йшов, водій таксі вирішив об'їхати затор трамвайними коліями.
- У цей же день в Дніпрі сталася жорстка ДТП з таксі Bolt. Авто після зіткнення підстрибнуло та перекинулось. Таксі також намагалося об'їхати затор. Тому, ймовірно, виїхало для цього на зустрічну смугу.
- 31 серпня на Запоріжжі неадекватний таксист намагався втекти від правоохоронців на авто і збив одного зі співробітників поліції – поліцейський отримав перелом обох ніг.