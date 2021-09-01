Аварія трапилась орієнтовно о 4 годині ранку 1 вересня. Цю інформацію виданню підтвердили в поліції.

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На Кіровоградщині авто на смерть збило дівчину

Речниця ГУ Нацполіції області Віталіна Бевзенко розповіла, що водійка авто Mazda виїхала з проїжджої частини на пішохідну доріжку та "допустила наїзд на перехожу".

Потерпіла 1994 року народження отримала тілесні ушкодження та загинула на місці,
– розповіли у поліції.

Правоохоронці внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

У поліції розповіли, що вирішують питання щодо затримання водійки автомобіля Mazda. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини трагедії.

На Кіровоградщині трапилась трагічна аварія / Фото "Новини Кіровоградщини", "Світловодськ"

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