Хівренко готувалася до 1 вересня

Напередодні загибелі Хівренко готувала дітей до 1 вересня. Її 6-річний син Михайлик мав йти до першого класу, а 4-річна донечка Віка – до дитячого садочка.

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Першу половину ночі жінка готувала дітей до свята. Згодом прокинувся наймолодший у родині – 1,5-місячний син Богдан. Хівренко нагодувала сина й вирішила перейтися до банкомата, щоб поповнити рахунок на картці.

Рідні відговорювали жінку йти так пізно до банкомата. Однак вона наполягала. Знайома схарактеризувала це так: її наче тягнуло туди щось.

Чоловік дізнався про смерть дружини дорогою на лінійку

Коли дружина не повернулася, чоловік Хівренко сам повів дітей до школи та у садочок. Дорогою на святкову лінійку сина він дізнався про загибель дружини.

Слідчий попросив прийти його на впізнання тіла дружини. До школи вони, звичайно, вже не дійшли. Сьогодні похорон. Сина в школу відвели, дітям поки нічого не говорили про смерть мами,

– розповіла подруга загиблої.

У загиблої була щаслива родина

Подружжя Хівренків виховувало 3 дітей. Чоловік їздив на заробітки, а дружина піклувалася по малюків.

Знайомі сім'ї розповіли, що доля Хівренко була складною. Рідний батько та мачуха відмовилися від неї. Чоловік та діти були найближчими людьми для загиблої.

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