Хівренко готувалася до 1 вересня
Напередодні загибелі Хівренко готувала дітей до 1 вересня. Її 6-річний син Михайлик мав йти до першого класу, а 4-річна донечка Віка – до дитячого садочка.
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Першу половину ночі жінка готувала дітей до свята. Згодом прокинувся наймолодший у родині – 1,5-місячний син Богдан. Хівренко нагодувала сина й вирішила перейтися до банкомата, щоб поповнити рахунок на картці.
Рідні відговорювали жінку йти так пізно до банкомата. Однак вона наполягала. Знайома схарактеризувала це так: її наче тягнуло туди щось.
Чоловік дізнався про смерть дружини дорогою на лінійку
Коли дружина не повернулася, чоловік Хівренко сам повів дітей до школи та у садочок. Дорогою на святкову лінійку сина він дізнався про загибель дружини.
Слідчий попросив прийти його на впізнання тіла дружини. До школи вони, звичайно, вже не дійшли. Сьогодні похорон. Сина в школу відвели, дітям поки нічого не говорили про смерть мами,
– розповіла подруга загиблої.
У загиблої була щаслива родина
Подружжя Хівренків виховувало 3 дітей. Чоловік їздив на заробітки, а дружина піклувалася по малюків.
Знайомі сім'ї розповіли, що доля Хівренко була складною. Рідний батько та мачуха відмовилися від неї. Чоловік та діти були найближчими людьми для загиблої.
ДТП нажахала місто
- Трагедія сталася у Світловодську на Кіровоградщині. Близько 04:00 водійка Mazda збила на смерть 27-річну Марію Хівренко.
- За словами очевидців, автівка вилетіла на стоянку поблизу торгового центру, знесла бетонну кришку колодязя, врізалася в стіну центру, а також – відлетіла ще на приблизно 20 метрів.
- За даними ЗМІ, за кермом Mazda була 28-річна Тетяна. У Світловодську вона – доволі відома.
- Мама Тетяни – на заробітках, а чоловік працює у Києві.