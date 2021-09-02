Хивренко готовилась к 1 сентября
Накануне гибели Хивренко готовила детей к 1 сентября. Ее 6-летний сын Миша должен был идти в первый класс, а 4-летняя дочь Вика – в детский сад.
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Первую половину ночи женщина готовила детей к празднику. Впоследствии проснулся самый младший в семье – 1,5-месячный сын Богдан. Хивренко накормила сына и решила пройтись до банкомата, чтобы пополнить счет на карточке.
Родные отговаривали женщину идти так поздно к банкомату. Однако она настаивала. Знакомая охарактеризовала это так: ее как тянуло туда что-то.
Мужчина узнал о смерти жены по дороге на линейку
Когда жена не вернулась, муж Хивренко сам повел детей в школу и в садик. По дороге на праздничную линейку сына он узнал о гибели жены.
Следователь попросил прийти его на опознание тела жены. В школу они, конечно, уже не дошли. Сегодня похороны. Сына в школу отвели, детям пока ничего не говорили о смерти мамы,
– рассказала подруга погибшей.
У погибшей была счастливая семья
Супруги Хивренко воспитывали 3 детей. Мужчина ездил на заработки, а жена заботилась о малышах.
Знакомые семьи рассказали, что судьба у Хивренко была сложной. Родной отец и мачеха отказались от нее. Муж и дети были самыми близкими людьми для погибшей.
ДТП напугало город
- Трагедия произошла в Светловодске Кировоградской области. Около 4 часов водитель Mazda сбил насмерть 27-летнюю Марию Хивренко.
- По словам очевидцев, автомобиль вылетел на стоянку вблизи торгового центра, снес бетонную крышку колодца, врезался в стену центра, а также – отлетел еще примерно на 20 метров.
- По данным СМИ, за рулем Mazda была 28-летняя Татьяна. В Светловодске она – довольно известная.
- Мама Татьяны – на заработках, а муж работает в Киеве.