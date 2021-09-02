В результате столкновения 29-летняя полицейская погибла на месте. Авария произошла ориентировочно в 21:20 недалеко от города Дубно.
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Молодая полицейская погибла в аварии недалеко от Дубно
Правоохранители выяснили, что 39-летний местный водитель авто Opel Combo является заместителем начальника Дубенского отдела полиции. Предварительно известно, что именно он допустил столкновение с грузовиком Volvo, который двигался впереди них в попутном направлении.
В результате ДТП пассажирка автомобиля Opel, 29-летняя участковая Дубенского отдела полиции, от полученных травм погибла на месте происшествия,
– сообщили в полиции.
Водитель Opel получил тяжелые травмы. Его доставили в реанимацию. В полиции сообщили, что полицейские на момент аварии были вне службы.
В аварии на трассе Киев – Чоп погибла полицейская / Фото Нацполиции
47-летний водитель грузовика, родом из Закарпатья, не пострадал.
Полиция устанавливает детали аварии: полицейского отстранили от работы
На месте аварии работали – руководство полиции области и Дубенского районного отдела полиции, следственно-оперативные группы РВП и ГУНП, работники управления внутренней безопасности НПУ, следователи ГБР, спасатели и патрульные.
Обстоятельства аварии выясняют следователи теруправления ГБР в Ровненской области.
В ГУ Нацполиции в Ровненской области проводят служебное расследование. Руководитель главка Алексей Камышанский приказал в настоящее время отстранить от исполнения должностных обязанностей начальника Дубенского райотдела полиции.
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