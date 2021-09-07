Суд 2 сентября избрал виновнице смертельной аварии меру пресечения в виде пребывания под стражей в течение 2 месяцев, однако предусмотрел возможность выхода на свободу.
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Подозреваемая в смертельном ДТП на Кировоградщине – на свободе
Татьяна Вишневская воспользовалась возможностью альтернативной меры пресечения. Ее выпустили из СИЗО под залог в 340 тысяч 500 гривен.
Напомним, во время судебного заседания женщина плакала и говорила, что увидела на дороге ежика, поэтому захотела его объехать. Дальше с машиной якобы что-то произошло. В то же время у свидетелей свое видение ситуации – подозреваемая мчалась на большой скорости.
Муж погибшей не решился сказать детям правду
Дети погибшей Марии Хивренко до сих пор не знают, что случилось с их мамой – мужчина не решается рассказать. Сейчас он оформляет документы на опеку над малышами и на помощь. Семья переживает непростые финансовые времена.
Погибшая женщина кормила грудью маленького сына. Денег на искусственное вскармливание и одежду для мальчика не хватает. Родственник подозреваемой выходил с ними на контакт, однако помощи не предлагал: якобы ради залога они заложили машину.
Мужу с детьми помогает его мама.
ДТП в Светловодске: что известно
- Авария произошла 1 сентября, примерно в 4:00. Синяя Mazda сбила женщину на тротуаре и врезалась в стену торгового центра.
- В аварии погибла 27-летняя местная жительница, без матери остались 1,5-месячный Богданчик, 4-летняя Вика и 6-летний Миша.
- Машину забрали в Кропивницкий для проведения экспертизы, чтобы определить, была ли она исправна.