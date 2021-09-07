Суд 2 сентября избрал виновнице смертельной аварии меру пресечения в виде пребывания под стражей в течение 2 месяцев, однако предусмотрел возможность выхода на свободу.

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Подозреваемая в смертельном ДТП на Кировоградщине – на свободе

Татьяна Вишневская воспользовалась возможностью альтернативной меры пресечения. Ее выпустили из СИЗО под залог в 340 тысяч 500 гривен.

Напомним, во время судебного заседания женщина плакала и говорила, что увидела на дороге ежика, поэтому захотела его объехать. Дальше с машиной якобы что-то произошло. В то же время у свидетелей свое видение ситуации – подозреваемая мчалась на большой скорости.

Муж погибшей не решился сказать детям правду

Дети погибшей Марии Хивренко до сих пор не знают, что случилось с их мамой – мужчина не решается рассказать. Сейчас он оформляет документы на опеку над малышами и на помощь. Семья переживает непростые финансовые времена.

Погибшая женщина кормила грудью маленького сына. Денег на искусственное вскармливание и одежду для мальчика не хватает. Родственник подозреваемой выходил с ними на контакт, однако помощи не предлагал: якобы ради залога они заложили машину.

Мужу с детьми помогает его мама.

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