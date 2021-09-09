Наразі правоохоронці проводять розслідування. Винуватцю ДТП загрожує обмеження волі.
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Водій вилетів на зустрічку
- Аварія трапилася приблизно о 23:15 на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська неподалік села Підгірне Львівського району.
- Водій автомобіля "ВАЗ-2103", 30-річний житель одного з сіл району, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.
- Там він зіштовхнувся з автомобілем Mercedes Sprinter, за кермом якого перебувала 33-річна жителька Закарпаття.
- Від удару мікроавтобус перекинувся на бік.
- Внаслідок ДТП 3 пасажири Mercedes отримали травми різної важкості – хлопці віком 8 та 12 років та 56-річна жінка, усі – жителі Закарпатської області.
- Також травмувався водій "ВАЗ-2103".
- Усіх постраждалих госпіталізували.
ВАЗ вилетів на зустрічну / Фото поліції Львівщини
Поліція проводить розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини аварії.
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Від удару мікроавтобус перекинувся / Фото поліції Львівщини
Внаслідок ДТП постраждали 4 людини / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини