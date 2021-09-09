Наразі правоохоронці проводять розслідування. Винуватцю ДТП загрожує обмеження волі.

До теми На Київщині бус влетів у пасажирський автобус: постраждала поліцейська – фото з місця

Водій вилетів на зустрічку

Аварія трапилася приблизно о 23:15 на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська неподалік села Підгірне Львівського району.

Водій автомобіля "ВАЗ-2103", 30-річний житель одного з сіл району, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

Там він зіштовхнувся з автомобілем Mercedes Sprinter, за кермом якого перебувала 33-річна жителька Закарпаття.

Від удару мікроавтобус перекинувся на бік.

Внаслідок ДТП 3 пасажири Mercedes отримали травми різної важкості – хлопці віком 8 та 12 років та 56-річна жінка, усі – жителі Закарпатської області.

Також травмувався водій "ВАЗ-2103".

Усіх постраждалих госпіталізували.



ВАЗ вилетів на зустрічну / Фото поліції Львівщини

Поліція проводить розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини аварії.

Зауважте На Київщині сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів: фото з місця аварії



Від удару мікроавтобус перекинувся / Фото поліції Львівщини



Внаслідок ДТП постраждали 4 людини / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини