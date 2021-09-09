Повідомлення про ДТП до поліцейських Білоцерківського районного управління поліції надійшло приблизно о 04:00 9 вересня.
Читайте також В Умані сталася пожежа в орендованій хасидами квартирі: відео з місця подій
Паломники-хасиди потрапили в аварію
Правоохоронці одразу виїхали на місце аварії. На 109-му кілометрі траси Київ – Одеса, поблизу села Чупира поліцейські виявили автомобіль Mercedes Sprinter. Вдалося з'ясувати, що 37-річний водій перевозив 13 паломників-хасидів з Умані до аеропорту "Бориспіль".
За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса рухався в правій смузі з реверсним рухом, однак різко отримав засліплення світлом фар зустрічного авто.
У результаті він різко повернув ліворуч, аби уникнути лобового зіткнення. Але, виконуючи маневр правою стороною, зіштовхнувся з зустрічним автобусом. Опісля машину викинуло на іншу сторону дороги в поле.
На Київщині сталася ДТП за участю хасидів /Фото Нацполіції
Є жертва ДТП
В результаті аварії загинув 45-річний громадянин Ізраїлю, який перебував у мікроавтобусі. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали.
Поліція обіцяє надати додаткову інформацію згодом.
В аварії загинув один із паломників /Фото Нацполіції
Хасиди в Умані: коротко
- В Умані завершилося святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана, яке тривало з 6 по 8 вересня.
- Хасиди часто порушували карантин, ігноруючи масковий режим. За цей час у 13 паломників підтвердили коронавірус.
- Загалом святкування минуло спокійно, однак не обійшлося без порушень. Зокрема, паломники вирішили розвести на балконі багаття, аби приготувати їжу.
- Крім того, в одній з орендованих хасидами квартир вночі загорівся кондиціонер, що призвело до пожежі.