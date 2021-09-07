Барбекю на балконі
Інцидент трапився 7 вересня у будинку на вулиці Софії Перовської, 6. Рятувальники помітили дим з балкона під час пішого дозору.
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Піднявшись на 6 поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю,
– розповіли у ДСНС.
Вони провели з хасидами роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення багать на балконі.
В Умані хасиди розвели вогонь на балконі
Хасиди в Умані: що відомо
- На святкування Рош га-Шана в Умань приїхали 23 тисячі паломників. Загалом очікують на прибування 50 тисяч іноземців.
- Попри посиленні протиепідеміологічні заходи, серед хасидів вже виявили перші випадки коронавірусу.
- Крім того, правоохоронці повідомили про перші порушення. Одного чоловіка вже депортували з України.
- Забезпечують порядок в області 600 правоохоронців. На допомогу їм прибули 11 поліцейських з Ізраїля.
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