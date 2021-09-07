Він становить 300 гривень на добу й платити його потрібно за всі дні проживання. Поліція почала проводити рейди та вимагати гроші у власників квартир, де хасиди орендують житло.

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Для хасидів в Умані призначили максимальний туристичний збір

Місцева влада встановила перед приїздом хасидів найбільший в місті туристичний збір. Його сума становить 300 гривень на добу. Причому платити потрібно за стільки днів, скільки туристи перебуватимуть в місті.

Тож представники місцевої влади разом із правоохоронцями взялися проводити рейди, змушуючи власників апартаментів заплатити за кожного хасида,

– мовиться у повідомленні.

Та частина хасидів, що оселилися у квартирах місцевих жителів, – збір не оплатили, а орендодавці не вимагали чеків. Туристи доплачувати відмовлялися. Саме тому виник невеликий скандал. Адже платити збір мають усі туристи, які хочуть заселитися в готель чи приватний будинок.

Зверніть увагу! Ставка туристичного збору в Україні встановлюється рішенням відповідної ради. Його треба оплачувати за кожну добу тимчасового розміщення особи в місці проживання чи ночівлі. Вона становить до 30 гривень для внутрішнього туризму та до 300 гривень – для в'їзного. Тобто до 0,5% або до 5% від розміру мінімальної зарплати, встановленої законом станом на 1 січня звітного року.

Коротко про хасидів в Умані