Під час молитви зачитували тексти з 10 псалмів царя Давида: їхнє читання вважається покутою за гріхи.

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Захід відбувся спокійно. За порядком стежили сотні уманських правоохоронців. На блок-постах перевіряють, хто відвідує район паломництва.

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