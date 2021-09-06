Під час молитви зачитували тексти з 10 псалмів царя Давида: їхнє читання вважається покутою за гріхи.
Зауважте Поліцейські повідомили про перші порушення під час святкування Рош га-Шана в Умані
Захід відбувся спокійно. За порядком стежили сотні уманських правоохоронців. На блок-постах перевіряють, хто відвідує район паломництва.
Молитва хасидів в Умані: дивіться відео
Хасиди в Умані: головне
- Хасиди прибули в Умань на святкування Рош га-Шана. Це традиційне місце паломників, адже на місцевому цвинтарі похований раббі Цадик Нахман, якого паломники вважають зачинателем брацлавського хасидизму.
- Через складну епідеміологічну ситуацію у 2020 році Україна закрила свої кордони. Водночас тисячі хасидів таки зуміли прибути в Умань.
- Цьогоріч усі паломники мають дотримуватися усіх протиепідеміологічних норм. Зокрема, мовиться про соціальну дистанцію, маски тощо.
- Водночас перші випадки заражень серед хасидів вже фіксують.
- Начальниця Уманського управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова розповіла, що епідеміологічна ситуація у місті – нестабільна.
- Тестування на коронавірус проводять волонтери.