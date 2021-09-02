В Умані вже провели шикування правоохоронців. Для них провели інструктаж та визначили завдання на найближчі 10 днів.
До теми В Умані готуються до святкування іудейського Нового року
Поліцейські мають забезпечити публічний порядок в місцях перебування паломників-хасидів та не допустити правопорушень.
Чекають до 50 тисяч паломників
Начальник поліції в Черкаській області Михайло Куратченко заявив, що з 1 по 6 вересня до Умані прибуде 23,5 тисячі хасидів. Загалом чекають до 50 тисяч паломників з різних країн.
Крім того, 3 вересня прибуде делегація у складі 11 поліцейських з Ізраїлю. Вони допомагатимуть українським правоохоронцям.
Понад 600 правоохоронців працюватимуть цілодобово. Патрулюватимуть місто у пішому порядку, нестимуть службу на контрольно-пропускних пунктах, перевірятимуть машини та підозрілих осіб. Загалом загін поліції буде в Умані до 11 вересня.
Правоохоронці посилено працюватимуть в Умані / Фото черкаської поліції:
Чому хасиди їдуть в Умань
- В Умані похований раббі Цадик Нахман. Паломники вважають його зачинателем брацлавського хасидизму, тому щороку на Новий рік приїздять до його могили.
- У 2020 році через карантин Україна закрила свої кордони. Попри заборону, тисячі хасидів таки потрапили до Умані.
- Цього року хасиди, які приїдуть в Україну, повинні виконувати протиепідеміологічні норми: носити маски, дотримуватися дистанції тощо.
- Щоб збільшити показники тестування хасидів, залучили волонтерів з України та Ізраїлю. Загалом до Умані привезуть 50 тисяч експрес-тестів
- Центр громадського здоров'я виділив 19 тисяч антисептиків та 190 тисяч масок.