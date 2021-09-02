В Умані вже провели шикування правоохоронців. Для них провели інструктаж та визначили завдання на найближчі 10 днів.

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Поліцейські мають забезпечити публічний порядок в місцях перебування паломників-хасидів та не допустити правопорушень.

Чекають до 50 тисяч паломників

Начальник поліції в Черкаській області Михайло Куратченко заявив, що з 1 по 6 вересня до Умані прибуде 23,5 тисячі хасидів. Загалом чекають до 50 тисяч паломників з різних країн.

Крім того, 3 вересня прибуде делегація у складі 11 поліцейських з Ізраїлю. Вони допомагатимуть українським правоохоронцям.

Понад 600 правоохоронців працюватимуть цілодобово. Патрулюватимуть місто у пішому порядку, нестимуть службу на контрольно-пропускних пунктах, перевірятимуть машини та підозрілих осіб. Загалом загін поліції буде в Умані до 11 вересня.

Правоохоронці посилено працюватимуть в Умані / Фото черкаської поліції:

Чому хасиди їдуть в Умань