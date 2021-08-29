У Об'єднаній єврейській громаді України та Фонді імені Рабі Нахмана прогнозують прибуття до Умані майже 30 тисяч паломників. Іудеї щороку приїжджають в українське місто у вересні або жовтні та відвідують могилу духовного лідера цадика Нахмана.
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"Висловлюють припущення про те, що їх може бути до 50 тисяч. На нашу думку, ці прогнози не збудуться", – зазначили у ОЄГУ.
Паломників до Умані прибуде менше
В Об'єднаній єврейській громаді пояснили, що кількість паломників буде меншою, з огляду на різноманітні обмеження. Мовиться про:
- обов'язкову самоізоляцію після повернення з України для ізраїльтян;
- скасування продажу медичних страховок у Ізраїлі для поїздок в Україну;
- численні тести на коронавірус.
"За нашою інформацією, в Україні перебуває близько 15 тисяч паломників, частина з яких відвідує могили цадиків по всій країні", – повідомили представники громади.
В Україні від 29 серпня до 6 вересня 2021 року очікують на прибуття 2 тисяч паломників щодня. Відзначення Рош га-Шана триватиме з 6 по 8 вересня.
Брацлавські хасиди в Україні: останні новини
- У Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що правоохоронці здійснюватимуть комплекс безпекових заходів під час святкування Рош га-Шана в Умані.
- Кожен ізраїльтянин повинен буде пройти тест на COVID-19 в аеропорту до вильоту та після повернення і дотримуватися санітарних правил.
- В Умані розгорнули ситуаційний центр поліції. Українські силовики співпрацюватимуть з ізраїльськими колегами.
- Авіакомпанія "Роза Вітрів" виконуватиме до 14 чартерних рейсів на тиждень із Києва до Тель-Авіва. Рейси розраховані насамперед на перевезення груп хасидських паломників від 1 до 15 вересня.