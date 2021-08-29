В Объединенной еврейской общине Украины и Фонде имени Раби Нахмана прогнозируют прибытие в Умань почти 30 тысяч паломников. Иудеи ежегодно приезжают в украинский город в сентябре или октябре и посещают могилу духовного лидера цадика Нахмана.

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"Высказывают предположение о том, что их может быть до 50 тысяч. По нашему мнению, эти прогнозы не сбудутся", – отметили в ОЕОУ.

Паломников в Умань прибудет меньше

В Объединенной еврейской общине пояснили, что количество паломников будет меньше, учитывая различные ограничения. Говорится о:

обязательной самоизоляции после возвращения из Украины для израильтян;

отмене продажи медицинских страховок в Израиле для поездок в Украину;

многочисленных тестах на коронавирус.

"По нашей информации, в Украине находится около 15 тысяч паломников, часть из которых посещает могилы цадиков по всей стране", – сообщили представители общины.

В Украине с 29 августа по 6 сентября 2021 года ожидают прибытия 2 тысяч паломников ежедневно. Празднование Рош ха-Шана продлится с 6 по 8 сентября.

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