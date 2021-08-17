СБУ освобождали отель от "террористов"

Служба безопасности училась обеспечивать порядок во время паломничества хасидов. Все для того, чтобы никому не удалось дискредитировать имидж Украины.

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По легенде учений, так называемые "террористы" заминировали 9-этажный отель на территории историко-культурного центра имени Рабби Нахмана в Умани. Злоумышленники забаррикадировались в одном из его номеров.

"Террористы" хотели дискредитировать имидж Украины на международной арене. Ведь ежегодно в Черкасскую область приезжают паломники из более 25 стран,

– рассказали в СБУ.

Спецназовцы СБУ провели штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения и задержали "террористическую группу".

Смотрите видео учений СБУ на Черкасщине:

Тренировки проходили в условиях максимально приближенных к реальным. В них приняли участие подразделения СБУ, ГСЧС и полиции.

Основной задачей для участников было отработать алгоритм взаимодействия антитеррористической деятельности для эффективного реагирования на угрозы во время массовых мероприятий.

По оценкам координационной группы, участники тренировки успешно отработали обучение.



СБУ провела антитеррористические учения в Черкасской области



СБУ готовится к паломничеству хасидов в Умань

Обратите внимание! На данный момент идут последние приготовления к безопасной встрече хасидов. Кабмин уже утвердил противоэпидемические меры во время совершения паломничества, в частности: соблюдение масочного режима, температурный скрининг, особенности транспортировки паломников и соблюдения физической дистанции.