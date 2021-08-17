СБУ визволяли готель від "терористів"

Служба безпеки вчилася забезпечувати порядок під час паломництва хасидів. Все для того, щоб нікому не вдалося дискредитувати імідж України.

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За легендою тренувань, так звані "терористи" замінували 9-поверховий готель на території історико-культурного центру імені Раббі Нахмана в Умані. Зловмисники забарикадувалися в одному з його номерів.

"Терористи" хотіли дискредитувати імідж України на міжнародній арені. Адже щорічно в Черкаську область приїздять паломники з понад 25 країн,

– розповіли у СБУ.

Спецпризначенці СБУ провели штурмові дії з використанням альпіністського спорядження і затримали "терористичну групу".

Дивіться відео тренувань СБУ на Черкащині:

Тренування відбувалися в умовах максимально наближених до реальних. У них взяли участь підрозділи СБУ, ДСНС та поліції.

Основним завданням для учасників було відпрацювати алгоритм взаємодії антитерористичної діяльності для ефективного реагування на загрози під час масових заходів.

За оцінками координаційної групи, учасники тренування успішно відпрацювали навчання.



СБУ провела антитерористичні навчання на Черкащині



СБУ готується до паломництва хасидів в Умань

Зверніть увагу! Наразі тривають останні приготування до безпечної зустрічі хасидів. Кабмін вже затвердив протиепідемічні заходи під час здійснення паломництва, зокрема: дотримання маскового режиму, температурний скринінг, особливості транспортування паломників та дотримання фізичної дистанції.