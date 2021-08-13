В іншому випадку іноземці повинні пройти обов'язковий карантин.

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Нові правила перетину кордону

Іноземці та особи без громадянства, які перетинають державний кордон повинні мати:

поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території нашої країни. Він має покривати витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19;

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);

іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених.

Використання документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації при перетині кордону, є найшвидшим та зручним варіантом, оскільки даний документ використовується багаторазово, а також вакцинація – це єдиний спосіб убезпечитись від інфікування COVID-19,

– підкреслили у МЗС.

Хто підпадає під карантин

У разі відсутності вищевказаних документів іноземців зобов'яжуть проходити карантин. Якщо ж людина відмовиться встановлювати додаток, прикордонники мають право відмовити цій особі у в'їзді.

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Як щодо паломництва хасидів

В Умані, що на Черкащині, тривають останні приготування до безпечної зустрічі хасидів, які приїдуть святкувати Рош га-Шан – юдейський Новий рік. Кабмін затвердив протиепідемічні заходи під час здійснення паломництва.

Основними протиепідемічними заходами є:

дотримання маскового режиму;

температурний скринінг;

особливості транспортування паломників;

дотримання фізичної дистанції.

Зауважимо, що бути на території скупчення паломникам дозволять лише в масках. Крім того, у МОЗ, спільно з партнерами, вживають таких заходів: