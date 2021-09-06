Во время молитвы зачитывали тексты с 10 псалмов царя Давида: их чтение считается покаянием за грехи.

Обратите Полицейские сообщили о первых нарушениях во время празднования Рош а-Шана в Умани

Мероприятие состоялось спокойно. За порядком следили сотни уманских правоохранителей. На блок-постах проверяют, кто посещает район паломничества.

Молитва хасидов в Умани: смотрите видео

Хасиды в Умани: главное