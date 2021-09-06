Ситуацию в районе паломничества полностью контролируют правоохранители. Они продолжают усиленно нести службу.
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Нарушения обнаружили
- В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения из-за незаконного обращения с оружием в районе компактного проживания паломников.
- Обнаружили мужчину, который нарушил сроки пребывания в Украине. На него составили протокол, а затем – депортировали.
- Еще одному иностранцу ограничили сроки пребывания в Украине из-за нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства.
- Зафиксировали факт торговли запрещенными предметами в районе паломничества. Так, у 29-летнего жителя Умани изъяли 2 электрошокера в виде фонарей, 12 – ножей, 6 – деревянных бит.
Правоохранители патрулируют улицы Умани: видео
Кроме того, известно о первых случаях коронавируса среди хасидов. На видео из Умани видно, что паломникам бесплатно раздают маски, однако не все их берут. Некоторые просто проходят мимо.
Соблюдение эпидемиологических норм в Умани: видео
Хасиды в Умани: главное
- Ежегодно паломники приезжают к могиле цадика Бахмана на празднование иудейского нового года. В 2021 году ожидается, что в Умань прибудет 50 тысяч хасидов.
- Для помощи украинским полицейским в Черкасскую область прибыли 11 израильских правоохранителей. Все службы сейчас работают в усиленном режиме.