Ситуацію у районі паломництва повністю контролюють правоохоронці. Вони продовжують посилено нести службу.
До теми Поліція, ДСНС та Нацгвардія: в Умані створили штаб, що стежитиме за порядком на Рош га-Шана
Які порушення виявили
- До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості через незаконне поводження зі зброєю у районі компактного проживання прочан.
- Виявили чоловіка, який порушив терміни перебування в Україні. На нього склали протокол, а після того – депортували.
- Ще одному іноземцю обмежили строки перебування в України через порушення громадського порядку та дрібне хуліганство.
- Зафіксували факт торгівлі забороненими предметами у районі паломництва. Так, у 29-річного уманчанина вилучили: 2 електрошокери у вигляді ліхтарів, 12 – ножів, 6 – дерев'яних біт.
Правоохоронці патрулюють вулиці Умані: відео
Крім того, відомо про перші випадки коронавірусу серед хасидів. На відео з Умані видно, що паломникам безкоштовно роздають маски, однак не всі їх беруть. Деякі просто проходять повз.
Дотримання епідеміологічних норм в Умані: відео
Хасиди в Умані: головне
- Щороку паломники приїжджають до могили Цадика Бахмана на святкування юдейського нового року. У 2021 році очікують, що в Умань прибуде 50 тисяч хасидів.
- Для допомоги українським поліцейським на Черкащину прибули 11 ізраїльських правоохоронців. Усі служби наразі працюють у посиленому режимі.