Ситуацію у районі паломництва повністю контролюють правоохоронці. Вони продовжують посилено нести службу.

До теми Поліція, ДСНС та Нацгвардія: в Умані створили штаб, що стежитиме за порядком на Рош га-Шана

Які порушення виявили

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості через незаконне поводження зі зброєю у районі компактного проживання прочан.

Виявили чоловіка, який порушив терміни перебування в Україні. На нього склали протокол, а після того – депортували.

Ще одному іноземцю обмежили строки перебування в України через порушення громадського порядку та дрібне хуліганство.

Зафіксували факт торгівлі забороненими предметами у районі паломництва. Так, у 29-річного уманчанина вилучили: 2 електрошокери у вигляді ліхтарів, 12 – ножів, 6 – дерев'яних біт.

Правоохоронці патрулюють вулиці Умані: відео

Крім того, відомо про перші випадки коронавірусу серед хасидів. На відео з Умані видно, що паломникам безкоштовно роздають маски, однак не всі їх беруть. Деякі просто проходять повз.

Дотримання епідеміологічних норм в Умані: відео

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