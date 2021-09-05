До штабу, крім поліцейських, увійшли представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та міграційної служби. Очолить штаб начальник ГУНП в Черкаській області Михайло Куратченко.

Важливо Очікують до 50 тисяч хасидів: поліція посилено нестиме службу в Умані до Рош га-Шана

Правоохоронці перевірили організацію несення служби на локаціях, де проходять заходи з відзначення Рош га-Шана, та роботи ситуаційного центру Національної поліції.

Зауважимо, що раніше до Умані прибули 11 поліцейських з Ізраїля. Вони спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів.

В Умані створили штаб, що стежитиме за порядком на Рош га-Шана / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! Святкування єврейського Нового року є надзвичайно важливим для хасидів. Кожен з них мріє бодай раз у житті потрапити в Умань та відвідати могилу Цадика Нахмана. Деякі хасиди готуються до паломництва весь рік, відкладаючи гроші.

Яка зараз ситуація в Умані

За останніми даними до Умані вже прибули 10 тисяч хасидів. Але планується, що їхня кількість зросте до 50 тисяч.

Зауважимо, у 2019 році до Умані прибули понад 30 тисяч паломників. А от у 2020-му через пандемію COVID-19 відвідати могилу Цадика Нахмана змогли лише кілька тисяч людей. Ще тисячі паломників кілька днів штурмували українсько-білоруський кордон, після чого їм довелося повернутися до Білорусі.

А як щодо безпеки

Цього року хасиди, які приїдуть в Україну, повинні виконувати протиепідеміологічні норми: носити маски, дотримуватися дистанції тощо. Щоб збільшити показники тестування хасидів, залучили волонтерів з України та Ізраїлю. Загалом до Умані привезуть 50 тисяч експрес-тестів. Центр громадського здоров'я виділив 19 тисяч антисептиків та 190 тисяч масок.