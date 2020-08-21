В Україні планують запровадити технічні обмеження, аби скоротити кількість паломників, які прибудуть на святкування єврейського нового року Рош га-Шана. Українські дипломати вже провели консультації з країнами, звідки прибуватимуть найбільше хасидів.

Ми розуміємо всі ризики, пов'язані з таким масовим святкуванням, заявив на брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пише "РБК-Україна".

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За його словами, стандартно в Україну в останні роки приїжджали приблизно 20 – 50 тисяч людей на паломництво.

На жаль, ми зараз не можемо собі дозволити такі ризики, тому будуть введені технічні обмеження, а святкувань, якими вони були останні роки, не буде,

– зазначив Аваков.

Він не уточнив, які саме обмеження планують ввести. Але запевнив, що МВС знайде "механізми регулювання цього процесу для тих, хто не враховує суспільні інтереси".

Крім того, українські дипломати вже провели консультації з країнами, звідки приїжджають найбільше паломників.

Чому хасиди масово їдуть в Умань

Там є могила раббі Нахмана із Брацлава, який був засновником брацлавського (бресловського) хасидизму.

Іудеї, які сповідують брацлавський хасидизм, вірять: якщо зустріти Рош га-Шана на могилі Нахмана, наступного року на них чекає багато щастя.

У 2019 році на свято в Умань прибули понад 30 тисяч паломників. Цього року святкування припадає на 18 – 20 вересня.

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