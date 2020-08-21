Невдовзі іудеї з усього світу відзначатимуть Рош ха-Шана – свято початку нового року. Традиційно хасиди брацлавського обряду відзначають це свято в українському місті Умані, де розташована могила цадика Нахмана. Втім цього року виникли певні проблеми через пандемію коронавірусу.

Попри ризик захворіти й заразити інших, до 10 тисяч паломників планують цього року відвідати Умань. Про це заявив президент Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана Бен Нун Натан, повідомляє Укрінформ.

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Очікується від п'яти до десяти тисяч паломників. Це значно менше, ніж завжди. Через пандемію коронавірусу в Україну не поїдуть люди з групи ризику. Взагалі не буде святкування, буде просто приїзд гостей,

– запевнив Бен Нун Натан.

Він розповів, що паломники прибуватимуть в Україну поступово. Щотижня літаки привозитимуть у нашу державу близько півтори тисячі хасидів.

"Кожен хасид інвестує в Україну. Це авіаквиток, таксі, готель або винайм квартири, мобільний зв'язок, їжа й вода тощо. Рекордна сума витрачених однією людиною грошей – 85 тисяч (імовірно, гривень – 24 канал)", – заявив президент благодійного фонду.

Він заявив, що хасиди готові інвестувати близько 100 мільйонів доларів у розвиток однієї з найбільших святинь брацлавської течії хасидизму. Зокрема на ці гроші хочуть облаштувати саму могилу, а також збудувати аеропорт.

Це робочі місця для уманчан, розвиток самого міста. Це буде взаємовигідно для всіх. Тож ми дуже сподіваємося, що нас почують і не стануть перешкоджати паломникам,

– резюмував Бен Нун Натан.

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В Умані розташована могила раббі Нахмана із Брацлава, який був засновником брацлавського (бресловського) хасидизму.

Іудеї, які сповідують брацлавський хасидизм, вірять: якщо зустріти Рош га-Шана на могилі Нахмана, наступного року на них чекає багато щастя.

У 2019 році на свято в Умань прибули понад 30 тисяч паломників. Цього року святкування припадає на 18 – 20 вересня.

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