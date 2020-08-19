Десятки тисяч хасидів щороку приїздять до Умані, щоб відзначити іудейський Новий рік на могилі свого духовного лідера. Однак зараз пандемія може внести корективи у цю традицію.

Чому хасиди відвідують Умань, чи заборонять їм це цього року і як пандемія вплинула на інші відомі паломництва – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Хто такі хасиди і чому вони їдуть до Умані?

Хасидизм – це містичне відгалуження іудаїзму, яке зародилося в Україні в середині XVIII ст. Згодом значна частина його представників мігрувала, переважно до США, Ізраїлю та Великої Британії. Ця течія іудаїзму є відносно новою і часто самі євреї, які сповідують менш ортодоксальні форми віри, до хасидів ставляться неоднозначно.

Хасиди об'єднуються в окремі незалежні династії, кожну з яких очолює її спадковий лідер (Ребе). Часто належність до династії у родинах зберігається протягом кількох поколінь. Вирізняє їх і консервативність у одязі: вбрання зразка ХІХ століття вони вважають священним і не змінюють його за будь-якої погоди.



Щороку до Умані приїздять десятки тисяч хасидів / Фото Getty Images



Паломництво хасидів (зокрема, послідовників брацлавського хасидизму) на могилу їхнього духовного лідера – цадика Нахмана – до Умані відбувається щороку на іудейський Новий рік (кінець вересня – жовтень). Усі представники брацлавського хасидизму вважають своїм обов’язком хоча б раз у житті побувати на цьому сакральному для них місці.

Крім того, у хасидів існує повір’я: якщо новий рік відсвяткувати на могилі духовного лідера, то він видасться особливо щасливим та вдалим. Під час Рош га-Шана (Нового року) паломники повинні дотримуватися суворих обмежень (протягом всього святкування вони не можуть готувати їжу, прибирати тощо).

Як змінилася ситуація цього року?

Свято Рош га-Шана набуло в Україні статусу національного. Однак, через карантинні обмеження, МОЗ України та Ізраїлю закликали паломників утриматися від відвідування міста Умань.

Мер районного центру Олександр Цебрій навіть ночував біля Офісу президента, аби переконати Володимира Зеленського прийняти рішення щодо обмеження відвідин Умані цього року. Зустріч відбулася і остаточні результати мали б повідомити 19 серпня.

Дивіться відеозвернення мера Умані:

Тим не менш, як повідомляє Голос України, перші паломники вже прибули до Умані.

Питання масового релігійного туризму в Умані упродовж останніх тридцяти років не вирішувалося на міждержавному рівні. Приїзд хасидів відбувався хаотично. Ніколи не було повних списків прочан, тим більше відомостей про стан здоров’я,

– розповіла виданню місцева журналістка і громадська діячка Тетяна Чорномаз.

Оскільки, за релігійними переконаннями, під час святкування Рош га-Шана хасиди не можуть здійснювати навіть звичайні гігієнічні процедури, під час пандемії це справді загрожує погіршенням епідемічної ситуації у місті.

Також заборона – в інтересах самих паломників. Як правило, проживають вони по 20 – 30 людей у кімнатах, тому про соціальне дистанціювання тут ітися не може.

Паломництво і COVID-19: що у світі

Пандемія коронавірусу зменшила щорічне паломництво і до мусульманської святині Мекки в Саудівській Аравії, що є традиційним уже тисячі років.

У будь-який інший рік мусульмани, що проводять хадж (щорічне паломництво до Мекки) пили б із священної криниці та цілували б священний чорний камінь, закладений у Каабі. Однак під час COVІD-19 ці ритуали довелося скасувати. Воду з сакрального колодязя цього року вирішили розлити у пляшки. Також паломникам видавали персональні молитовні килимки.

Учасники були зобов’язані самостійно ізолюватися до і після паломництва та підтримувати соціальне дистанціювання під час його проведення.



Мекка під час хаджу цього року / Фото AP

Головний захід, який уряд Саудівської Аравії вжив для захисту вірян – обмеження відвідуваності святині задля уникнення натовпів. Так, минулого року хадж здійснили близько 2,5 мільйонів мусульман з усього світу. Цього ж – Саудівська Аравія заявила, що дозволить це лише для 1000 осіб. Хоча ЗМІ повідомляли, що число було вищим (до 10 тисяч).

Переважна більшість паломників зазвичай приїжджає з-за кордону, але цього року єдиними іноземцями тут були ті, хто проживає в королівстві.

З моменту заснування Саудівської Аравії в 1932 році хадж не відмінявся. Але епідемії, війни та політичні суперечки в минулому призводили до обмежень.

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На Великдень віряни змогли відвідати Єрусалим лише за допомогою VR. Фільм "Святе місто" дозволив їм віртуально взяти участь в урочистій процесії до церкви Гробу Господнього, коли монахи відвідують місце, де був похований Ісус, згідно християнської традиції, передавало видання The Jerusalem Post.

Християни з усього світу також спостерігали за дійством у прямому ефірі.



Єрусалим на Великдень також був пустинним / Фото Getty Images

За процесією в передпандемічний період слідували б тисячі паломників, повторюючи кроки, які, як вони вважають, Ісус здійснив перед розп'яттям. Але цього року кроки та молитви тут затихли, оскільки польоти було скасовано, а більшість церков – закрито для відвідування.

На Великдень-2020 лише жменька монахів здійснили традиційний маршрут через Старе місто, проходячи повз сувенірні крамниці, двері яких були міцно зачинені.