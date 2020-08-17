Мер Умані Олександр Цебрій заявив, що в разі приїзду до міста прочан-хасидів для святкування іудейського Нового року (Рош ха-Шана), може заблокувати в'їзди до міста. За словами Цебрія, через ситуацію з коронавірусом цьогоріч не можна дозволяти паломництво євреїв в Умані.

Влада Умані сподівалася, що рішення про заборону традиційних святкувань Рош ха-Шана, на які з'їжджаються тисячі прочан з усього світу, буде ухвалене на загальнодержавному рівні. Про це міський голова Олександр Цебрій заявив у відеозверненні, яке опублікував у фейсбуці.

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Що каже міський голова

Мер отримав запрошення на засідання державної комісії ТЕБ та НС, яка 11 серпня дозволила присутність в Умані від 5 до 10 тисяч паломників.

Я готовий на найбільш радикальні заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блокпостами в'їзди на територію міста Умань. Це рішення може прийняти міська комісія ТЕБ та НС,

– наголосив Цебрій.

Окрім цього, він зазначив, що має намір зустрітись із Президентом України Володимиром Зеленським, щоб розповісти йому, яка ситуація в Умані.

Відеозвернення мера Умані щодо заборони в'їзду хасидам:

Чому хасидам цьогоріч хочуть заборонити в'їзд до Умані

Місцева влада Черкащини хоче заборонити святкування Рош ха-Шана цього року та обмежити в'їзд хасидам до Умані через пандемію COVID-19. Основна причина заборони – загроза зараження коронавірусом не тільки Черкаської області чи Умані, а й всієї України.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко у зверненні до Зеленського зазначив, що українці не мають права вільно відвідати Ізраїль і США. Тому варто заборонити іноземцям в'їзд в Україну.